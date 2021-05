Spaccio Capitale | la lotta al mercato della droga continua | 4 arresti in un giorno

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il contrasto all’illegalità nellaè unache gli agentiPolizia di Stato combattono tutti i giorni. Solo nelle ultime 24 ore sono stati tratti in arresto ben 4 pusher, sequestrando così cocaina e hashish destinate alromano.: glidi ieri Il primo pusher a cadere nella rete degli agenti del commissariato Sant’Ippolito, diretto da Roberto Cioppa è un 22enne. Il giovane originario di Potenza è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e di 100 euro. Tutto è scattato perché nel pomeriggio di ieri gli investigatori, dopo essersi appostati in via del Forte Tiburtino all’altezza del civico 162, hanno notato un uomo che – con fare sospetto – accedeva all’interno di un cortile condominiale dove incontrava il ...

Era troppo sospetto l'andirivieni di persone – tra cui anche diversi stranieri – in un appartamento in via Gaspare Gozzi. Siamo nel rione Borgo e il servizio di osservazione (in contrasto allo spaccio ...Continuano le operazioni per smantellare le piazze di spaccio e contrastare i pusher di Tor Bella Monaca. Proprio ieri i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato ben 3 persone nel noto quarti ...