Advertising

repubblica : Medio Oriente, scatta la tregua reciproca e simultanea - zazoomblog : Scatta la tregua tra Israele e Hamas a Gaza - #Scatta #tregua #Israele #Hamas - LaNotifica : Scatta la tregua tra Israele e Hamas a Gaza - blogsicilia : #notizie #sicilia Scatta la tregua tra Israele e Hamas a Gaza - - GustoH24 : Scatta la tregua tra Israele e Hamas a Gaza -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta tregua

la Repubblica

Nonostante vi siano state dichiarazioni da parte di Hamas che si impegna al rispetto dellareciproca, la Dpa cita un portavoce dalla Striscia di Gaza che non dà garanzie . "Siamo noi quelli ...Il tema vero, subito dopo la, è fare in modo che la comunità internazionale esca dalla ... Quando l'Europa si riferisce a Israele, bisogna che abbia chiaro che immediatamentein qualsiasi ...Sembra reggere la tregua tra Israele e Hamas, dopo il cessateil fuoco scattato alle 2 ora locale (l'una in Italia). L’intesa per mettere fine alle ostilità – i raid dello Stato ebraico nella Striscia ...ROMA (ITALPRESS) – Nella notte, all’una ora italiana del 21 maggio, è scattata la tregua simultanea tra Israele e Hamas.Il gabinetto di sicurezza di Tel Aviv, al termine di una riunione durata tre ore ...