Salvini attacca Letta e il Pd | Draghi li ha rimessi al loro posto

matteosalvinimi : #Salvini: Letta? È ossessionato, vive male: al mattino si alza e se non mi attacca due/tre volte al giorno non è co… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari attacca #Meloni e #Salvini: 'L'attacco alla libraia che non vuole vendere il… - LegaSalvini : ++ ???? LA AZZOLINA DIFENDE I BANCHI A ROTELLE E ATTACCA SALVINI. MA ANCORA PARLA?! ++ - soniabetz1 : RT @globalistIT: Tassare i super ricchi è da radical chic? E invece difendere i paperoni è da Robin Hood? - globalistIT : Tassare i super ricchi è da radical chic? E invece difendere i paperoni è da Robin Hood? -

Al punto stampa in largo San Luigi de' Francesi a Roma Matteoringrazia Mario Draghi, tornando ad attaccare Enrico Letta per la proposta di una tassa di successione:"Stupisce che con tanti italiani in difficoltà ci sia qualcuno dentro al governo, penso a ...Al punto stampa in largo San Luigi de' Francesi a Roma Matteopiù volte Enrico Letta mentre dice di non essere preoccupato dall'ascesa di Giorgia Meloni."Se sono preoccupato dall'ascesa della Meloni? No, il centrodestra è maggioranza assoluta nel ...Il leader leghista sulla proposta della tassa sulle successioni: “E’ una fregatura, siamo contrari, come Lega diremo sempre di no a una roba simile" ...Milano, 21 mag. (askanews) - Al punto stampa in largo San Luigi de' Francesi a Roma Matteo Salvini ringrazia Mario Draghi, tornando ad ...