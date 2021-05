Russia - Usa, Lavrov: dialogo con Blinken è stato molto franco (Di venerdì 21 maggio 2021) Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha descritto come "molto franco" il recente dialogo avuto con il segretario di stato Usa Antony Blinken, a margine della ministeriale del Consiglio artico, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Il ministro degli Esteri russo Sergeyha descritto come "" il recenteavuto con il segretario diUsa Antony, a margine della ministeriale del Consiglio artico, ...

Advertising

giovann58134961 : China-America duel in the disputed islands: 'US ship rejected' IS NOT SERIOUS! Rockefeller Spa & Co. FED to hide… - giovann58134961 : @Martinetus @Nicola23453287 Duello Cina-America nelle isole contese: 'Respinta la nave Usa' - giovann58134961 : @noitre32 @AnnaP1953 Duello Cina-America nelle isole contese: 'Respinta la nave Usa' - giovann58134961 : Duello Cina-America nelle isole contese: 'Respinta la nave Usa' - ferne1908 : RT @wirko94: Faccio notare che nella Francia di Macron l’imposta di successione raggiunge anche l’aliquota del 45% per i patrimoni più alti… -