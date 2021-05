Pomeriggio 5 choc | l’ospite va fuori di sé e inizia a urlare Barbara D’Urso allibita | «Chiamate l’ospedale»

(Di venerdì 21 maggio 2021)vadi sé e: «Levatevi davanti agli occhi!».: «». Oggi, la conduttrice è tornata a parlare della storia di nonna Antonietta. La signora napoletana, dopo aver perso la casa, vive in una roulotte in un quartiere del capoluogo campano. Purtroppo però il suo alloggio di fortuna è stato preso di mira dai bulli, che la notte lanciano pietre e mazze contro il veicolo. Nell’ambito della rubrica con il vostro cuore,ha chiesto ai telespettatori di aiutare Antonietta, offrendole un alloggio sicuro. Ma la nonnina, molto stressata dalla situazione, non vuole farsi aiutare. Uscirebbe dalla roulotte ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Pomeriggio 5 choc, l'ospite va fuori di s e inizia a urlare: Levatevi davanti ag... - infoitcultura : Pomeriggio 5 choc, l'ospite va fuori di sé e inizia a urlare: «Levatevi davanti agli occhi!». Barbara D'Urso: «Chia… - zazoomblog : Pomeriggio 5 choc lospite va fuori di sé e inizia a urlare: Levatevi davanti agli occhi!. Barbara DUrso: Chiamate l… - zazoomblog : Pomeriggio 5 choc rissa e spintoni in onda: «Ho detto vattene». Barbara D’Urso reagisce così - #Pomeriggio #rissa… - infoitcultura : Pomeriggio 5 choc, rissa e spintoni in onda: «Ho detto vattene». Barbara D'Urso reagisce così -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio choc

ultima ora in diretta a : ' In questo momento le stanno facendo il dna... '. Pochi minuti fa, Barbara D'Urso ha comunicato in diretta una notizia esclusiva appena uscita sul caso di Denise Pipitone. ..., l'ospite va fuori di sé e inizia a urlare: ' Levatevi davanti agli occhi! '. Barbara D'Urso: ' Chiamate l'ospedale '. Oggi, la conduttrice è tornata a parlare della storia di nonna Antonietta. ...Una persona è morta nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto nel centralissimo quartiere San Lazzaro, a Lecce. Lo schianto è avvenuto all'incrocio fra via ...Pomeriggio 5 choc, l'ospite va fuori di sé e inizia a urlare: «Levatevi davanti agli occhi!». Barbara D'Urso: «Chiamate l'ospedale». Oggi, ...