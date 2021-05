Negli USA c'è il via libera al vaccino Pfizer-BioNTech tra i 12 e i 15 anni. Da noi l’approvazione potrebbe arrivare a giugno. Come funziona e quale sarà l’impatto della vaccinazione degli adolescenti? (Di venerdì 21 maggio 2021) Con un annuncio a lungo atteso, lunedì 11 maggio la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha autorizzato l’uso emergenziale del vaccino Pfizer-BioNTech contro la COVID-19 Negli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni. La decisione è stata presa sulla base dei dati provenienti da una sperimentazione clinica condotta su oltre 2.200 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni, che hanno confermato un’efficacia del vaccino paragonabile, se non addirittura superiore, a quella dimostrata Negli adulti. Getty Images Nella lotta alla pandemia, la mancanza di un vaccino per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni rappresentava un importante ostacolo per raggiungere una copertura significativa ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 maggio 2021) Con un annuncio a lungo atteso, lunedì 11 maggio la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha autorizzato l’uso emergenziale delcontro la COVID-19di età compresa tra 12 e 15. La decisione è stata presa sulla base dei dati provenienti da una sperimentazione clinica condotta su oltre 2.200 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15, che hanno confermato un’efficacia delparagonabile, se non addirittura superiore, a quella dimostrataadulti. Getty Images Nella lotta alla pandemia, la mancanza di unper i ragazzi di età inferiore ai 16rappresentava un importante ostacolo per raggiungere una copertura significativa ...

