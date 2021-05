Musetti-Bedene in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Lione 2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzo Musetti oggi affronta Aljaz Bedene ai quarti di finale dell’Atp 250 di Lione 2021. Il giovane di Carrara torna in campo dopo un giorno di riposo in seguito alle vittorie ai danni di Auger-Aliassime e Korda. Musetti va a caccia della seconda semifinale stagionale dopo quella centrata ad Acapulco. Sulla sua strada lo sloveno Bedene, reduce da una buona vittoria ai danni di Goffin. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL TABELLONE La partita che vale l’accesso alla semifinale va in scena nella giornata odierna, venerdì 21 maggio, come primo match sul Court Centrale dalle ore 10:30. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzoaffronta Aljazai quarti di finale dell’Atp 250 di. Il giovane di Carrara torna in campo dopo un giorno di riposo in seguito alle vittorie ai danni di Auger-Aliassime e Korda.va a caccia della seconda semifinale stagionale dopo quella centrata ad Acapulco. Sulla sua strada lo sloveno, reduce da una buona vittoria ai danni di Goffin. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL TABELLONE La partita che vale l’accesso alla semifinale va in scena nella giornata odierna, venerdì 21 maggio, come primo match sul Court Centrale dalle ore 10:30. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i ...

