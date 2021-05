Mariano Catanzaro vuole fare L’Isola dei Famosi | “Ora continuo a vivermi la situazione con Zorzi”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ci eravamo quasi scordati di lui, quando due mesi fa ha annunciato in grande di essere sbarcato su OnlyFans e mercoledì scorsoha lanciato un’altra bomba, ma di tutt’altra natura. Il bel napoletano in un’intervista radio rilasciata a Francesco Fredella ha confessato di essere attratto da Tommaso. Proprio per il conduttore de Il Punto Z,ha speso delle bellissime parole. Fredella ha chiesto se queste dichiarazioni nascondono doppi fini, magari una voglia di popolarità, ma il ragazzone ha assolutamente negato. Questo però non significa chenon continui a sognare il mondo della tv e infatti ha rivelato che vorrebbedei. “Se voglio andare sul? Certo, però devo dire una ...

e Tommaso Zorzi che cosa hanno in comune? In un'intervista radiofonica di mercoledì 19 maggio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di avere un rapporto speciale con il ...si sarebbe innamorato di Tommaso Zorzi , o almeno della sua testa: l'ex tronista in un'intervista a Rtl 102.5 News ha affermato che dopo il Grande Fratello Vip 5 è diventato un '...A parlare è Mariano Catanzaro, che non lesina commenti d’affetto e di apprezzamento verso Zorzi. Come è normale che sia, quando giunge la fama, si crea attorno un alone di curiosità: la verità sul rap ...Poche ore fa la conduttrice di Striscia la notizia ha condiviso sul suo profilo Instagram un post a sostegno di una partita di calcio benefica, contro la violenza sulle donne. I ricavati di questa ini ...