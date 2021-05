Lorella Boccia a Venus Club, il look blazer è una sfida a Elisa Isoardi (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorella Boccia coglie la sfida di Elisa Isoardi e si presenta in studio per la terza puntata di Venus Club con uno strepitoso look dove a dominare è il blazer. La puntata di Venus Club andata in onda giovedì 20 maggio in seconda serata su Italia 1 conferma il successo della trasmissione che nonostante l’improvviso cambio d’orario, si tiene stretta il suo pubblico, raggiungendo oltre 400.000 spettatori. Complici di tale risultato positivo i due super outfit di Lorella Boccia e della sua ospite, Elisa Isoardi che sfoggia un mini dress nero, asimmetrico da sogno. La presentatrice, che non vuole essere seconda a nessun in fatto di stile, ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 maggio 2021)coglie ladie si presenta in studio per la terza puntata dicon uno strepitosodove a dominare è il. La puntata diandata in onda giovedì 20 maggio in seconda serata su Italia 1 conferma il successo della trasmissione che nonostante l’improvviso cambio d’orario, si tiene stretta il suo pubblico, raggiungendo oltre 400.000 spettatori. Complici di tale risultato positivo i due super outfit die della sua ospite,che sfoggia un mini dress nero, asimmetrico da sogno. La presentatrice, che non vuole essere seconda a nessun in fatto di stile, ...

Advertising

DomenicoRotolo : RT @ATFANCLUB_: Giovedì 27, in seconda serata, @_AnnaTatangelo_ sarà ospite di Lorella Boccia a @venusclubofficial su Italia 1. ?? NON MANCA… - ATFANCLUB_ : Giovedì 27, in seconda serata, @_AnnaTatangelo_ sarà ospite di Lorella Boccia a @venusclubofficial su Italia 1. ?? N… - Dracarjss : I look che sfoggia Lorella boccia a #VenusClub sono pazzeschi. ???? - infoitcultura : Stasera in tv, Elisa Isoardi ospite a Venus Club di Lorella Boccia: le anticipazioni della puntata - iree_m11 : Secondo me Giuly potrebbe andare a registrare Venus club, il late show di Lorella Boccia ?? #prelemi -