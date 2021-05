Le proposte dei riformisti per ripensare la scuola del post-pandemia (Di venerdì 21 maggio 2021) La pandemia non ha creato, ma “drammatizzato” la DAD Si potrebbe pensare che la Didattica a distanza (DAD) sia stata una sorpresa dovuta alla pandemia. In realtà è ormai da decenni che nel nostro paese sono in atto esperienze di e-learning – sia a scuola, sia all’università – che rappresentano esempi rilevanti di innovazione didattica. La pandemia quindi non ha introdotto le esperienze di digitalizzazione, ma in molte realtà le ha drammatizzate, evidenziando la mancanza di infrastrutture e l’esistenza di divari; costringendo molti insegnanti, dall’oggi al domani, ad impegnarsi in metodologie e strumentazioni di cui avevano scarsa o nulla conoscenza, senza formazione o affiancamento di tutor. È comprensibile che in queste condizioni da parte di molti si sia invocato il ritorno alla didattica in presenza, perché ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 21 maggio 2021) Lanon ha creato, ma “drammatizzato” la DAD Si potrebbe pensare che la Didattica a distanza (DAD) sia stata una sorpresa dovuta alla. In realtà è ormai da decenni che nel nostro paese sono in atto esperienze di e-learning – sia a, sia all’università – che rappresentano esempi rilevanti di innovazione didattica. Laquindi non ha introdotto le esperienze di digitalizzazione, ma in molte realtà le ha drammatizzate, evidenziando la mancanza di infrastrutture e l’esistenza di divari; costringendo molti insegnanti, dall’oggi al domani, ad impegnarsi in metodologie e strumentazioni di cui avevano scarsa o nulla conoscenza, senza formazione o affiancamento di tutor. È comprensibile che in queste condizioni da parte di molti si sia invocato il ritorno alla didattica in presenza, perché ...

