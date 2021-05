Le ciabatte | indossate con calzini bianchi | di Chiara Ferragni sono già un fenomeno social

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’effetto Chiara Ferragni, ribattezzato sui social «effetto +27%», colpisce ancora. L’anno scorso, infatti, l’influencer in visita agli Uffizi di Firenze, aveva fatto aumentare, in un solo weekend, del 27% i visitatori under 25 al museo fiorentino. E oggi è il caso di (ri)dirlo: facile prevedere almeno un +27% sulle ciabatte in gomma quest’estate, da portare rigorosamente con i calzini. Perché ieri, per le vie di Milano, Chiara Ferragni ha ceduto al trend già amatissimo dalle top model Kendall Jenner e Hailey Bieber, di girare in the city comodamente in tuta (la sua, di Barrow), abbinata a una Birkin di Hermès nera al braccio.