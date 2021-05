Lady Gaga | “A 19 anni fui stuprata da un produttore e rimasi incinta”

(Di venerdì 21 maggio 2021)ha parlato della drammatica esperienza che ha vissuto a 19quando subì un abuso da parte di un, di cui ha scelto di non fare il nome. La cantante e attrice lo ha fatto nello show The Me You Can’t See, prodotto da Oprah Winfrey e dal principe Harry, una docuserie che esplora la salute mentale e il benessere emotivo attraverso le testimonianze di sei personaggi pubblici. “Avevo 19e stavo lavorando quando unmi ha detto di togliermi i vestiti”, ha raccontato. “Io ho detto no e mi ha minacciata di bruciare tutta la mia musica e non smetteva di chiedermi di spogliarmi”, ha proseguito, “sono rimasta paralizzata e non ricordo niente. Non voglio mai più rivedere la faccia di quella persona”. La cantante ha ...

Ospite del primo episodio di "The Me You Can't See" la docuserie sulla salute mentale prodotta da Oprah Winfrey e dal principe Harry, l'artista italo americana ha sottolineato ...La star del pop Lady Gaga ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e di essere rimasta incinta. Lo riporta la Bbc. Parlando nel primo episodio della nuova se ...