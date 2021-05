La Cina sbarca su Marte (Di venerdì 21 maggio 2021) Alle 7:18 del mattino del 15 maggio 2021, la missione spaziale Tianwen-1 è entrata nell’atmosfera marziana ed è ammartata con successo nella zona prevista (Utopia Planitia), mentre la stazione orbitante svolge il suo compito attorno al pianeta. La Repubblica Popolare della Cina è il terzo Paese a raggiungere Marte, ed il secondo ad avere un mezzo mobile di esplorazione (rover) funzionante sulla superficie del pianeta. I primi ad arrivare furono i sovietici il 2 dicembre 1971 con due sonde: Mars 2 (27 novembre 1971) in fase di ammartaggio fu distrutta da una tempesta di detriti, mentre Mars 3 ammartò, però la comunicazione durò solo 14,5 secondi e cessò in modo inspiegabile. Poi fu la volta degli Usa, il cui Viking 1 ammartò con successo il 20 luglio 1976. La missione spaziale Tianwen-1 comprende due parti: la stazione orbitale ed il modulo di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Alle 7:18 del mattino del 15 maggio 2021, la missione spaziale Tianwen-1 è entrata nell’atmosfera marziana ed è ammartata con successo nella zona prevista (Utopia Planitia), mentre la stazione orbitante svolge il suo compito attorno al pianeta. La Repubblica Popolare dellaè il terzo Paese a raggiungere, ed il secondo ad avere un mezzo mobile di esplorazione (rover) funzionante sulla superficie del pianeta. I primi ad arrivare furono i sovietici il 2 dicembre 1971 con due sonde: Mars 2 (27 novembre 1971) in fase di ammartaggio fu distrutta da una tempesta di detriti, mentre Mars 3 ammartò, però la comunicazione durò solo 14,5 secondi e cessò in modo inspiegabile. Poi fu la volta degli Usa, il cui Viking 1 ammartò con successo il 20 luglio 1976. La missione spaziale Tianwen-1 comprende due parti: la stazione orbitale ed il modulo di ...

battista_mattia : RT @MCalcioNews: Il Milan sbarca in Cina, aperta nuova sede a Shanghai - MCalcioNews : Il Milan sbarca in Cina, aperta nuova sede a Shanghai - DiplomaziaTW : La Cina sbarca su Marte: 5 domande sulla missione spaziale di Pechino - albtali : RT @insideoverita: Tutto quello che c'è da sapere sulla missione della #Cina su #Marte in 30 secondi. L'articolo completo sul nostro sito:… - insideoverita : Tutto quello che c'è da sapere sulla missione della #Cina su #Marte in 30 secondi. L'articolo completo sul nostro s… -