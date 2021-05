Klopp su Euro2020 | «Se qualcuno dei miei uscisse anzitempo non mi dispiacerebbe»

(Di venerdì 21 maggio 2021) Alla vigilia del match contro il Crystal Palace l’allenatore del Liverpool ha parlato anche di. Ecco le sue parole L’allenatore del Liverpool Jurgenha parlato prima del match contro il Crystal Palace di Premier League. Il tecnico tedesco si è soffermato su, ecco le sue parole. «Questo è il cruccio della mia vita. Da una parte desidero che le cose vadano loro bene, ma al contempo, se uno o due deiro, non ne sarei dispiaciuto… Auguro a tutti il meglio e di avere ottime possibilità di diventare campioni d’Europa, ma voglio prima di tutto che tornino qui sani e salvi per la prossima stagione» L'articolo proviene da Calcio News 24.

