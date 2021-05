Kate Hudson e l’amore per la moda | i look più belli dell’attrice

(Di venerdì 21 maggio 2021) C’è chi ha guardato più volte il film Come farsi lasciare in 10 giorni e chi mente. Anche perchéne è la protagonista ed è impossibile resistere al suo fascino. La bella attrice, classe 1979, ha collezionato un successo dopo l’altro nell’arco della sua carriera. Un talento manifestato nello stesso decennio in cui andavano forte i film con protagonista Anne Hathaway (del resto, le due hanno recitato insieme nel film Bride Wars – La migliore amica). L’abbiamo vista recitare in film come The Skeleton Key, nel musical Nine, è comparsa anche nella quarta stagione di Glee. Tra gli ultimi film al cinema, prima di Music (diretto da Sia nel 2021), laha recitato in Marcia per la libertà. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo ha avuto un tocco decisamente romantico. Figlia di una star hollywoodiana come Goldie Hawn, ...

Kate Hudson si è appena unita, quindi un volto noto della cinematografia hollywoodiana. La regia del film è di Rian Johnson, il quale ha in cantiere per Netflix un altro seguito ancora senza... Cena con delitto 2 avrà tra i suoi protagonisti anche l'attrice, l'arrivo più recente nel cast dell'atteso progetto che verrà prodotto per Netflix. La piattaforma di streaming ha investito ben 400 milioni di dollari pur di avere i diritti per...