Israele | la tregua regge | verso la rimozione dell' emergenza

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dalle 2 ora locale (l'una in Italia) i combattimenti frae Hamas sono terminati in seguito a un accordo di cessate il fuoco mediato dall'Egitto e dalle Nazioni Unite. Nel sud dila ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele tregua

Dalle 2 ora locale (l'una in Italia) i combattimenti frae Hamas sono terminati in seguito a un accordo di cessate il fuoco mediato dall'Egitto e dalle Nazioni Unite. Nel sud dila vita sta gradualmente tornando alla normalità e le autorità militari si apprestano a revocare le misure di emergenza imposte alla popolazione. Secondo la radio militare oltre alla ...Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "plaude" al cessate il fuoco raggiunto trae Hamas dopo 11 giorni di ostilità mortali, e "chiede a entrambe le parti di osservare la". .E' scattato dalle 2 di questa notte, ora locale, il cessate il fuoco tra Israele e Striscia di gaza che riporta una tregua tra i due paesi del Meio Oriente ...Per il momento Israele e Hamas stanno rispettando il cessate il fuoco in vigore dalle 2 di notte, ora locale. La situazione nel sud di Israele sembra ...