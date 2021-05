God of War Ragnarok: probabile inclusione giocabile di Atreus (Di venerdì 21 maggio 2021) Con una meccanica in stile Ellie/Abby di The Last of Us: Part II, Atreus potrebbe avere un ruolo più centrale in God of War Ragnarok Il team creativo dietro God of War Ragnarok ha fatto di Naughty Dog il proprio modello, se l’ipotesi di vedere Atreus in un ruolo giocabile dovesse rivelarsi vera. Difficilmente il titolo del 2018 da cui ha avuto origine il personaggio necessita di presentazioni. La trama della svolta nordica del fantasma di Sparta ha saputo appassionare milioni di giocatori in tutto il mondo, risultando in una delle migliori esclusive di Sony. Ora, il “ragazzo!” (e semi-citazione vivente) più amato della sfera videoludica potrebbe replicare il ruolo delle due deuteragoniste di The Last of Us: Part II in occasione del sequel. Atreus, la vera furia del ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 maggio 2021) Con una meccanica in stile Ellie/Abby di The Last of Us: Part II,potrebbe avere un ruolo più centrale in God of WarIl team creativo dietro God of Warha fatto di Naughty Dog il proprio modello, se l’ipotesi di vederein un ruolodovesse rivelarsi vera. Difficilmente il titolo del 2018 da cui ha avuto origine il personaggio necessita di presentazioni. La trama della svolta nordica del fantasma di Sparta ha saputo appassionare milioni di giocatori in tutto il mondo, risultando in una delle migliori esclusive di Sony. Ora, il “ragazzo!” (e semi-citazione vivente) più amato della sfera videoludica potrebbe replicare il ruolo delle due deuteragoniste di The Last of Us: Part II in occasione del sequel., la vera furia del ...

