Gaza, per ora regge la tregua tra Israele e Hamas. Tel Aviv verso la revoca dell’emergenza (Di venerdì 21 maggio 2021) La tregua è in vigore dalle 2 di notte: dopo 11 giorni di conflitto, Israele e Hamas hanno fermato le ostilità annunciando la conclusione delle rispettive operazioni militari, ‘Guardiano del Muro’ e ‘Spada di Gerusalemme’. Il cessate il fuoco per ora regge, anzi Tel Aviv si avvicina alla revoca delle misure d’emergenza, le restrizioni nella vita quotidiana imposte alla popolazione del sud e del centro del Paese durante i giorni di battaglia. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato con un tweet che si recherà “nella regione nei prossimi giorni” per colloqui con il capo della diplomazia israeliana, Gabi Ashkenazi, con leader israeliani, palestinesi e regionali. Il portavoce delle forze israeliane (Idf), Hidai Zilberman, ha spiegato – come riporta il Times of Israel – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Laè in vigore dalle 2 di notte: dopo 11 giorni di conflitto,hanno fermato le ostilità annunciando la conclusione delle rispettive operazioni militari, ‘Guardiano del Muro’ e ‘Spada di Gerusalemme’. Il cessate il fuoco per ora, anzi Telsi avvicina alladelle misure d’emergenza, le restrizioni nella vita quotidiana imposte alla popolazione del sud e del centro del Paese durante i giorni di battaglia. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato con un tweet che si recherà “nella regione nei prossimi giorni” per colloqui con il capo della diplomazia israeliana, Gabi Ashkenazi, con leader israeliani, palestinesi e regionali. Il portavoce delle forze israeliane (Idf), Hidai Zilberman, ha spiegato – come riporta il Times of Israel – ...

