Gabanelli | Le ragioni e i numeri di una guerra che dura da oltre 70 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gabanelli ragioni

Corriere della Sera

Dal 1946 a oggi, l'Assemblea generale dell'Onu ha approvato 700 risoluzioni. La comunità internazionale ha esaminato almeno 20 piani di pace. Ma dopo 54 anni d'occupazione dei Territori palestinesi, ...Lesono almeno tre: 1) non abbiamo energia rinnovabile sufficiente per farlo, per avere un positivo impatto ambientale dobbiamo aumentare di 80 volte la produzione mondiale; 2) il processo di ...“ Ci piacerebbe affermare che l’idrogeno verde è a portata di mano, per ridurre l’impatto ambientale e accelerare il processo di decarbonizzazione, ma non è così, perché la transizione energetica è co ...“Milena Gabanelli ha ragione. Il più importante distretto della ceramica italiano – quello di Sassuolo – è ancora orfano del raccordo autostradale necessario per convogliare il traffico pesante fino a ...