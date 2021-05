Fumo | Roccatti Anafe | ‘Rapporto Scheer incompleto | ignora vantaggio e-cig’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Pur integrando all’interno del suo parere definitivo alcune osservazioni avanzate da, il Rapporto del Comitato(Scientific Commitee on Health, Environmental and emerging risk) organo consultivo della Commissione europea, ha continuato ad avere un approccio conservativo e di massima precauzione, oltre che ad analizzare gli effetti dello svapo solo in termini assoluti, senza procedere a un paragone rispetto alle tradizionali sigarette, che ancora oggi sono la causa di circa 700.000 decessi ogni anno nell’Unione europea”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Umberto, presidente diConfindustria – Associazione nazionale produttorielettronico. “Le conclusioni del report – aggiunge– risultano ancora troppo parziali se si considera che quasi tutti i ...