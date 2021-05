Finale Shapovalov-Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Ginevra 2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) Denis Shapovalov e Casper Ruud si sfidano nella Finale dell’Atp 250 di Ginevra 2021. Due dei giocatori più in forma del momento si contenderanno il titolo sulla terra rossa elvetica. Entrambi hanno vinto la propria semiFinale in due set, battendo rispettivamente Cuevas e Andujar, ed andranno a caccia del primo titolo stagionale nonché del secondo in carriera. IL MONTEPREMI IL TABELLONE La partita che vale il titolo si svolgerà sabato 22 maggio, dalle ore 16:00 sul Campo Centrale. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizione streaming tramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà aggiornamenti e ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Denise Caspersi sfidano nelladell’Atp 250 di. Due dei giocatori più in forma del momento si contenderanno il titolo sulla terra rossa elvetica. Entrambi hanno vinto la propria semiin due set, battendo rispettivamente Cuevas e Andujar, ed andranno a caccia del primo titolo stagionale nonché del secondo in carriera. IL MONTEPREMI IL TABELLONE La partita che vale il titolo si svolgerà sabato 22 maggio, dalle ore 16:00 sul Campo Centrale. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizionetramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà aggiornamenti e ...

