Everyone is awesome | il nuovo set Lego

Si chiama "Everyone is awesome" ed è il nuovo set Lego Lgbt: ecco tutto quello che c'è da sapere

Ultime Notizie dalla rete : Everyone awesome Un set 'arcobaleno' della Lego dedicato alla comunità Lgbt Da Lego è in arrivo il set LGBTQIA + creato dal produttore di giocattoli danese e intitolato "Everyone Is Awesome" (Tutti sono Fantastici). Si tratta di un nuovo gruppo di piccoli personaggi: 11 minifigure dai colori brillanti collocate su una pedana arcobaleno. I colori delle strisce, ...

