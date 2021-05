Eder furioso con Suning | “Ora pagate gli otto mesi di stipendi arretrati anche a noi dello Jiangsu”

(Di venerdì 21 maggio 2021)cone con un post su Twitter mette in chiaro di pretendere dalla proprietà cinese glinonai tempi. L’attaccante italiano di origini brasiliane gioca da poco al San Paolo, ma aspetta ancora di riceveremensilità dal club cinese di proprietà dell’azionista di maggioranza dell’Inter, che ha “salvato” il club nerazzurro con il finanziamento di Oaktree.però non ci sta e non vuole che ci sia un trattamento di Serie A e di Serie B: “Spero che i soldi arrivinoper noi delFC. E spero che all’Inter non succeda come a noi (visto che la proprietà dei club è la stessa) che dopo aver vinto il campionato cinese a ...

