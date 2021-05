“Conte? La tribuna vip lo fischiava anche quando faceva goal”: la difesa di Bersani | VIDEO (Di venerdì 21 maggio 2021) Ieri Pierluigi Bersani, stuzzicato da Formigli a Piazzapulita sui risultati del governo Draghi paragonati a quelli di Conte, ha risposto sfoderando una metafora calcistica per difendere l’ex presidente del Consiglio “Conte? La tribuna vip lo fischiava anche quando faceva goal”: la difesa di Bersani VIDEO Corrado Formigli lo incalza chiedendogli se, da osservatore spassionato quale è, non noti un effettivo cambio di passo da quando Draghi è a capo del governo rispetto alla gestione della pandemia dell’esecutivo giallorosso guidato da Conte. Ma Bersani la pensa diversamente e lo dice: “A me pare che prevalga una continuità rispetto al ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Ieri Pierluigi, stuzzicato da Formigli a Piazzapulita sui risultati del governo Draghi paragonati a quelli di, ha risposto sfoderando una metafora calcistica per difendere l’ex presidente del Consiglio “? Lavip lo”: ladiCorrado Formigli lo incalza chiedendogli se, da osservatore spassionato quale è, non noti un effettivo cambio di passo daDraghi è a capo del governo rispetto alla gestione della pandemia dell’esecutivo giallorosso guidato da. Mala pensa diversamente e lo dice: “A me pare che prevalga una continuità rispetto al ...

