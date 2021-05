Come è possibile che Davigo non sia indagato? (Di venerdì 21 maggio 2021) L’interrogatorio a Brescia di Paolo Storari chiarisce alcuni elementi della posizione del pm milanese ma lascia aperti altri interrogativi. La tesi di Storari è che le dichiarazioni di Amara sull’esistenza della presunta “loggia Ungheria” in cui sarebbero coinvolti importanti magistrati andavano accertate attraverso un’indagine, sia che fossero vere sia che fossero calunniose. Ma l’inerzia del procuratore Francesco Greco lo ha spinto a chiedere consiglio a un membro del Csm Come Piercamillo Davigo che gli “ha detto che si sarebbe assunto la responsabilità di questo fatto”, dice il suo avvocato. Ci sarebbe, in sostanza, la buona fede di Storari nella consegna di atti coperti da segreto a una persona, Come Davigo, che si riteneva autorizzata a riceverli. In realtà non è chiaro se Davigo fosse davvero ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) L’interrogatorio a Brescia di Paolo Storari chiarisce alcuni elementi della posizione del pm milanese ma lascia aperti altri interrogativi. La tesi di Storari è che le dichiarazioni di Amara sull’esistenza della presunta “loggia Ungheria” in cui sarebbero coinvolti importanti magistrati andavano accertate attraverso un’indagine, sia che fossero vere sia che fossero calunniose. Ma l’inerzia del procuratore Francesco Greco lo ha spinto a chiedere consiglio a un membro del CsmPiercamilloche gli “ha detto che si sarebbe assunto la responsabilità di questo fatto”, dice il suo avvocato. Ci sarebbe, in sostanza, la buona fede di Storari nella consegna di atti coperti da segreto a una persona,, che si riteneva autorizzata a riceverli. In realtà non è chiaro sefosse davvero ...

Advertising

marattin : Sono stato alla conferenza stampa in cui la Lega ha presentato le proprie proposte in materia fiscale (così come as… - RobertoBurioni : Il bravissimo @EricTopol riassume in questa tabella le caratteristiche delle più importanti varianti. Come potete v… - LegaSalvini : VACCINO COVID, SALVINI: 'HO 48 ANNI E ASPETTO IL MIO TURNO, NON FACCIO COME SCANZI' IL LEADER DELLA LEGA: 'SPERO DI… - mentore_il : @belizelig @ZZiliani Già! Avevamo infatti visto in passsto magistrati tifosi napoli, accanirsi come cani sull’osso,… - mono_mona___ : È GIÀ PASSATA UN’ALTRA MEZZORA COME È POSSIBILE -

Ultime Notizie dalla rete : Come possibile Memoria per i futuri pc dai tamburi quantistici ...realizzato un paio di tamburi quantistici che risuonano così bene insieme che non è più possibile ... ma con evidenza indiretta del fenomeno e con minore efficienza, come hanno ricordato Hoi - Kwan Lau (...

Dopo Mattarella, Draghi al Colle? Ipotesi di successione Mattarella, peraltro, non vuole passare alla storia come colui che ha fatto diventare regola un'... passerebbe l'idea che è sempre possibile prorogare il già lungo mandato del Presidente della ...

Italia tutta gialla, verso la zona bianca. Il calendario possibile regione per regione Il Sole 24 ORE Come è possibile che Davigo non sia indagato? Dopo le parole di Storari sul caso Amara non si comprende perché l'ex pm di Mani pulite non sia iscritto per rivelazione di segreto: i colleghi vogliono tutelarlo o vogliono fregarlo?

Come si può "resuscitare" in un computer? - Focus D&R - N° 71 - Focus.it Anche gli animali hanno problemi di coppia? è possibile "resuscitare" in un computer? Perché gli alberi crescono dritti anche sui pendii? Qual è stato il più grande spettacolo del mondo? Chi sulla Ter ...

...realizzato un paio di tamburi quantistici che risuonano così bene insieme che non è più... ma con evidenza indiretta del fenomeno e con minore efficienza,hanno ricordato Hoi - Kwan Lau (...Mattarella, peraltro, non vuole passare alla storiacolui che ha fatto diventare regola un'... passerebbe l'idea che è sempreprorogare il già lungo mandato del Presidente della ...Dopo le parole di Storari sul caso Amara non si comprende perché l'ex pm di Mani pulite non sia iscritto per rivelazione di segreto: i colleghi vogliono tutelarlo o vogliono fregarlo?Anche gli animali hanno problemi di coppia? è possibile "resuscitare" in un computer? Perché gli alberi crescono dritti anche sui pendii? Qual è stato il più grande spettacolo del mondo? Chi sulla Ter ...