Citroën e WindTre insieme per il lancio di Ami (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA – Citroën, iconico brand automobilistico globale, e WindTre, l’operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alternativi nel fisso, annunciano una partnership che unisce il mondo della mobilità urbana a quello delle telecomunicazioni e rappresenta un approccio nuovo alla connettività, rivolto a un pubblico giovane e ‘smart’. I due brand, da sempre vicini alle esigenze delle persone con soluzioni innovative e accessibili, presentano una proposta comme rciale che guarda al futuro. Da un lato, la mobilità urbana, sempre più sostenibile e green, grazie alle zero emissioni di Ami – 100% ëlectric, rivoluzionario oggetto di mobilità completamente elettrico di Citroën; dall’altro la velocità della rete ‘Top Quality Network’ di WindTre, che ad oggi raggiunge in 5G, complessivamente, oltre il 90% della ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA –, iconico brand automobilistico globale, e, l’operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alternativi nel fisso, annunciano una partnership che unisce il mondo della mobilità urbana a quello delle telecomunicazioni e rappresenta un approccio nuovo alla connettività, rivolto a un pubblico giovane e ‘smart’. I due brand, da sempre vicini alle esigenze delle persone con soluzioni innovative e accessibili, presentano una proposta comme rciale che guarda al futuro. Da un lato, la mobilità urbana, sempre più sostenibile e green, grazie alle zero emissioni di Ami – 100% ëlectric, rivoluzionario oggetto di mobilità completamente elettrico di; dall’altro la velocità della rete ‘Top Quality Network’ di, che ad oggi raggiunge in 5G, complessivamente, oltre il 90% della ...

Advertising

PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #Aziende Citroën e WINDTRE: partnership in Italia su soluzione di mobilità connessa e sostenibile per il lancio di Ami – 100… - ITALICOM1 : #Aziende Citroën e WINDTRE: partnership in Italia su soluzione di mobilità connessa e sostenibile per il lancio di… - ansa_economia : Windtre e Citroen lanciano Ami, elettrica e 5G. Auto green e superveloce nelle connessioni #ANSA - broby68 : Citroën e WINDTRE: partnership su soluzione di mobilità connessa e sostenibile - chrisneel : Auto elettrica a “trazione” 5G: la minicar Ami by Citroen e WindTre -

Ultime Notizie dalla rete : Citroën WindTre Citroën e WindTre insieme per offerta GigAmi su piccola Ami Citroën annuncia una partnership con WindTre, l'operatore mobile e tra i principali gestori alternativi nel fisso, per unire il mondo della mobilità urbana a quello delle telecomunicazioni con un ...

WINDTRE - Citroën, partnership per lancio 'Ami - 100% ëlectric' WINDTRE è il partner che abbiamo scelto perché condividiamo gli stessi valori umani e l'incessante ricerca di innovazioni tecnologiche al servizio dei Clienti. Entrambi ci indirizziamo ad un vasto ...

annuncia una partnership con, l'operatore mobile e tra i principali gestori alternativi nel fisso, per unire il mondo della mobilità urbana a quello delle telecomunicazioni con un ...è il partner che abbiamo scelto perché condividiamo gli stessi valori umani e l'incessante ricerca di innovazioni tecnologiche al servizio dei Clienti. Entrambi ci indirizziamo ad un vasto ...