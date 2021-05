Cagliari-Genoa, Semplici: “Domani in campo la formazione migliore. Il mio futuro? Rispondo così” (Di venerdì 21 maggio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Cagliari-Genoa.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico rossoblù Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, in programma sabato sera alla Sardegna Arena e valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A: dal suo futuro, al momento della sua squadra, reduce dal pareggio contro il Milan."Come Rispondo alle domande del presidente Giulini su una possibile conferma? Ringrazio per gli auguri e complimenti che giro alla squadra. Le parole del presidente fanno piacere e spero di poter proseguire. Se mi dispiace che si chiuda senza ancora una certezza per il futuro in panchina? No, mi spiace solo che sia finito il campionato, perché stavamo andando benissimo. Io sono venuto qui ... Leggi su mediagol (Di venerdì 21 maggio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico rossoblù Leonardo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma sabato sera alla Sardegna Arena e valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A: dal suo, al momento della sua squadra, reduce dal pareggio contro il Milan."Comealle domande del presidente Giulini su una possibile conferma? Ringrazio per gli auguri e complimenti che giro alla squadra. Le parole del presidente fanno piacere e spero di poter proseguire. Se mi dispiace che si chiuda senza ancora una certezza per ilin panchina? No, mi spiace solo che sia finito il campionato, perché stavamo andando benissimo. Io sono venuto qui ...

