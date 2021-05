Atalanta, Ruslan Malinovskyi è il miglior giocatore della serie A a maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Bergamo - Ad aprile il miglior giocatore della serie A è stato l'atalantino Luis Muriel. A maggio il titolo di mvp mensile della nostra massima serie è nuovamente di un nerazzurro: stavolta è Ruslan ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 21 maggio 2021) Bergamo - Ad aprile ilA è stato l'atalantino Luis Muriel. Ail titolo di mvp mensilenostra massimaè nuovamente di un nerazzurro: stavolta è...

Advertising

Atalanta_BC : E chi se non lui? ?? È #Malinovskyi l'MVP di maggio della @SerieA! Grande Ruslan!! ?? If not him, then who? ???? Malin… - WhoScored : ?? Ruslan Malinovskiy's last nine appearances for @Atalanta_BC: ?? Udinese ?????? ?? Fiorentina ?????? ?? Juventus ? ?? Rom… - Giorno_Bergamo : Atalanta, Ruslan Malinovskyi è il miglior giocatore della serie A a maggio - Atalanta_BC : E chi se non lui? ?? È #Malinovskyi l'MVP di maggio della @SerieA! Grande Ruslan!! ?? If not him, then who? ???? Malin… - infoitsport : Ruslan Malinovskyi è l'ennesima grande intuizione (e potenziale plusvalenza) dell'Atalanta -