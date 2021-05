Zingaretti | contro Cinema Troisi grave atto vandalico

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “I ragazzi delAmerica stanno dando moltissimo alla città. Spesso combattendovincoli e burocrazia, rappresentano un polmone culturale per tutti. Tutti coloro che amano Roma, civile, viva e libera.” “Anche per questo, l’di questa notte alè una, l’ennesima, intimidazione proprio nel giorno in cui il Piccolo America viene ammesso come parte civile nel processo ai militanti di Casapound. Piena solidarietà dunque e sostegno a chi, nella legalità, sta restituendo a Roma luoghi di aggregazione e vita. È un sostegno prima di tutto a loro, ma anche un sostegno a una bella idea di Roma”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio.