X Factor | ufficializzato il nuovo conduttore | Sky mette le carte in tavola

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Factor ufficializzato

Il talent show ha deciso: ecco chi sostituirà Alessandro Cattelan alla guida del programma ...... un posto in prima fila fra gli showman più amati della televisione, diventando uno dei volti simboli di Sky ma adesso? Dopo averil suo addio al talent show, X -il conduttore ...Confermata ufficialmente l’indiscrezione che voleva Ludovico Tersigni conduttore della prossima edizione di X Factor, show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW. L’attore 25enn ...Dovrebbe essere l'attore di Skam Italia e Summertime il nuovo conduttore di X Factor: una scelta a sorpresa per il talent musicale più cool della televisione.