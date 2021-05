Uomini e Donne, è accaduto dopo la scelta di Giacomo: Maria de Filippi ha spiazzato tutti (Di giovedì 20 maggio 2021) Uomini e Donne, durante la registrazione di ieri Maria de Filippi ha fatto una proposta a Giacomo Czerny: magnifica sorpresa per il tronista! Uomini e Donne, dopo la scelta Maria de Filippi ha spiazzato tutti: la proposta è per Giacomo Czerny, ecco cosa è successo in puntataIeri, mercoledì 19 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che presto andrà in onda. Si tratta di una registrazione particolare perchè è andata in scena l’attesissima scelta di Giacomo Czerny. Il giovane tronista era conteso da Carolina Ronca e Martina Grado, due ragazze esteticamente molto ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021), durante la registrazione di ierideha fatto una proposta aCzerny: magnifica sorpresa per il tronista!ladeha: la proposta è perCzerny, ecco cosa è successo in puntataIeri, mercoledì 19 maggio, è stata registrata una nuova puntata diche presto andrà in onda. Si tratta di una registrazione particolare perchè è andata in scena l’attesissimadiCzerny. Il giovane tronista era conteso da Carolina Ronca e Martina Grado, due ragazze esteticamente molto ...

