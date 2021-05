Una Letteratura interdisciplinare e non convenzionale

(Di giovedì 20 maggio 2021) per abituare i ragazzi ai collegamenti fra le discipline Abituare i ragazzi ai collegamenti fra le discipline è importante, fin dalla scuola secondaria di 1° grado, anche in vista della preparazione all’Esame di Maturità. Da qui nasce la sezione di, Storia e Filosofia su Redooc, un percorsoe “non”, a partire dalla scuola secondaria di 1° grado, ricco di mappe mentali per tutti gli stili di apprendimento. L’interdisciplinarità come risorsa All’interno del colloquio orale che costituisce l’unica prova dell’Esame di Maturità 2021 è prevista la costruzione di un percorsoa partire dall’analisi del materiale proposto dalla commissione. È evidente quindi la necessità di preparare i ragazzi e le ragazze della Scuola Secondaria di II grado a questo tipo di lavoro. ...

Advertising

SYYNDHEL : RT @leraccoonmorice: La recensione di Matteo Fumagalli del libro di Camihawke mi sta facendo volare altissimo 'si vede che Camilla ha una g… - ushijima_bitch : RT @leraccoonmorice: La recensione di Matteo Fumagalli del libro di Camihawke mi sta facendo volare altissimo 'si vede che Camilla ha una g… - Berthajiishere : RT @leraccoonmorice: La recensione di Matteo Fumagalli del libro di Camihawke mi sta facendo volare altissimo 'si vede che Camilla ha una g… - seaadiel : RT @leraccoonmorice: La recensione di Matteo Fumagalli del libro di Camihawke mi sta facendo volare altissimo 'si vede che Camilla ha una g… - namelessb1tch : RT @leraccoonmorice: La recensione di Matteo Fumagalli del libro di Camihawke mi sta facendo volare altissimo 'si vede che Camilla ha una g… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Letteratura

Il Manifesto

...salute e sugli esiti dell'assistenza clinica sono limitate' - l' Economist passa alla... Ora, la domanda è: dopo un articolo di questo peso internazionale si potrà finalmente avviare un ...Bufalino raccontò Donna Franca insceneggiatura per ..."La verità, vi prego, sull'amore", non ce lo dicono apertamente i ragazzi, ma la domanda è lì: nell'aria, tra banco e banco (reale o virtuale), aleggia sulle bacheche dei loro social, è la filigrana d ...Oltre 600 ragazzi di 28 classi terze medie si sono collegati contemporaneamente in dad, questa volta non per seguire la lezione di storia o di letteratura, ma per partecipare al progetto "Alcol e resp ...