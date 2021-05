Tregua tra Israele e Gaza dopo 11 giorni di guerra (Di giovedì 20 maggio 2021) All'undicesimo giorno di guerra, Israele e Hamas hanno dichiarato un cessate il fuoco "reciproco e simultaneo" a partire dalle prime ore di venerdì. Le forti pressioni internazionali, a cominciare da ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) All'undicesimo giorno die Hamas hanno dichiarato un cessate il fuoco "reciproco e simultaneo" a partire dalle prime ore di venerdì. Le forti pressioni internazionali, a cominciare da ...

Advertising

Avvenire_Nei : Tregua tra Israele e Hamas, al via il cessate il fuoco - giomo2 : RT @DomaniGiornale: Nel primo giorno in cui è entrato in vigore il cessate il fuoco mediato dai funzionari egiziani tra Israele e Hamas, il… - andrea_82b15 : @Senza_Tregua @LuisSuarez9 Sì, ma prima di lui andrebbero arrestati i dirigenti Barça che lo hanno cacciato (tra l’… - DomaniGiornale : Nel primo giorno in cui è entrato in vigore il cessate il fuoco mediato dai funzionari egiziani tra Israele e Hamas… - CiccioRusso_Agi : RT @Agenzia_Italia: Regge la tregua tra Israele e Hamas. E entrambi rivendicano la vittoria -