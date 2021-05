Tiziano Ferro duetta con i Sottotono in Solo Lei Ha Quel Che Voglio (Di giovedì 20 maggio 2021) nella nuova versione del 2021. Ad annunciarlo sui social è lo stesso artista di Latina che ricorda i suoi esordi, proprio al fianco del gruppo dei Sottotono. Non poteva che essere felice di prestare la sua voce in un featuring che sarà incluso nel nuovo disco in programma per il 4 giugno. , una delle 13 canzoni inserite nella tracklist di Originali. Oltre a Tiziano Ferro, nello stesso brano Guè Pequeno e Marracash. “I Sottotono per me sono stati sogno, opportunità, lavoro, divertimento, lezione. Non ringrazierò mai abbastanza Bigfish e Tormento per avermi scelto a 19 anni come corista e di nuovo oggi per questo meraviglioso progetto”, scrive Tiziano Ferro sui social nell’annunciare la nuova collaborazione. Grato a Bigfish e Tormento per averlo scelto a 19 anni come corista, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) nella nuova versione del 2021. Ad annunciarlo sui social è lo stesso artista di Latina che ricorda i suoi esordi, proprio al fianco del gruppo dei. Non poteva che essere felice di prestare la sua voce in un featuring che sarà incluso nel nuovo disco in programma per il 4 giugno. , una delle 13 canzoni inserite nella tracklist di Originali. Oltre a, nello stesso brano Guè Pequeno e Marracash. “Iper me sono stati sogno, opportunità, lavoro, divertimento, lezione. Non ringrazierò mai abbastanza Bigfish e Tormento per avermi scelto a 19 anni come corista e di nuovo oggi per questo meraviglioso progetto”, scrivesui social nell’annunciare la nuova collaborazione. Grato a Bigfish e Tormento per averlo scelto a 19 anni come corista, ...

