Spinta di Draghi | Bruxelles riapre il dossier migranti

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sarà stata la crisi a Ceuta con le tensioni diplomatiche tra Spagna e Marocco, saranno stati magari anche gli ultimi arrivi a Lampedusa dalla Libia, ma l’Ue si prepara a riaprire il, dopo averlo chiuso con l’alibi della pandemia. Alte fonti europee confermano ad Huffpost che i leader dei 27 Stati membri ne parleranno al summit adi lunedì e martedì prossimi. Non è un cambio di agenda ufficiale, rispetto al menu iniziale che prevede tre punti all’ordine del giorno: pandemia, clima e Russia. Ma è di certo un segnale di assenso alla richiesta di Mariodi “riprendere la discussione” sul tema immigrazione, a partire dal “meccanismo di riallocazione” deiche arrivano in Italia negli altri paesi dell’Ue, meccanismo che, sottolinea il premier in conferenza stampa “è ...

Sarà stata la crisi a Ceuta con le tensioni diplomatiche tra Spagna e Marocco, saranno stati magari anche gli ultimi arrivi a Lampedusa dalla Libia, ma l'Ue si prepara a riaprire il dossier migranti, ...