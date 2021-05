Reddito di Emergenza 2021: pagamento da oggi 20 maggio, novità per le domande ex Naspi (Di giovedì 20 maggio 2021) Sul Reddito di Emergenza 2021 arrivano importanti conferme, a partire dai pagamenti. Quest’ultimi partiranno ufficialmente oggi 20 maggio, così come definito in una recente comunicazione pubblicata dall’Inps. Nello specifico, i pagamenti odierni riguarderanno le pratiche presentate entro lo scorso mese di aprile. D’altra parte, l’Inps ha già anticipato che proseguirà la lavorazione delle domande tenendo conto dei nuovi termini d’invio. Il governo ha infatti provveduto ad allentare i vincoli entro i quali inviare la domanda di accesso al REM. In particolare, la scadenza è passata dallo scorso 30 aprile al prossimo 31 maggio 2021. In tal senso, coloro che si sono visti respingere la propria pratica in precedenza o che devono ancora inviarla avranno ... Leggi su notizieora (Di giovedì 20 maggio 2021) Suldiarrivano importanti conferme, a partire dai pagamenti. Quest’ultimi partiranno ufficialmente20, così come definito in una recente comunicazione pubblicata dall’Inps. Nello specifico, i pagamenti odierni riguarderanno le pratiche presentate entro lo scorso mese di aprile. D’altra parte, l’Inps ha già anticipato che proseguirà la lavorazione delletenendo conto dei nuovi termini d’invio. Il governo ha infatti provveduto ad allentare i vincoli entro i quali inviare la domanda di accesso al REM. In particolare, la scadenza è passata dallo scorso 30 aprile al prossimo 31. In tal senso, coloro che si sono visti respingere la propria pratica in precedenza o che devono ancora inviarla avranno ...

gennaromigliore : Il presidente Anpal Parisi ha fallito ed sarà finalmente rimosso. Non è questione di simpatia, è questione di numer… - carlosibilia : Grazie al @Mov5Stelle è stato approvato il decreto dignità, il reddito di cittadinanza e abbiamo costruito il reddi… - fattoquotidiano : Reddito di emergenza, in 800mila hanno chiesto l’aiuto per marzo, aprile e maggio. Ma l’Inps non ha ancora versato… - CorriereCitta : Reddito di emergenza, nuova proroga nel decreto Sostegni bis: a chi spetta e come fare domanda - Anita43831698 : @INPS_it ho fatto domanda per il reddito di emergenza sono stato rifiutato ma non lavoro .. inoltre non ho reddito di cittadinanza -