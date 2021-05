Rai: Cattelan e Santoro i volti (quasi) nuovi per la prossima stagione (Di giovedì 20 maggio 2021) Da Cattelan a Santoro, la televisione che verrà (e le sorprese in Rai) Il Giornale, pagina 22, di Laura Rio. Vabbè, la mossa che potrebbe scompaginare palinsesti, mettere in agitazione colleghi blasonati e dirigenti impigriti sarebbe il ritorno del vecchio leone: Michele Santoro. Un sogno per alcuni, un incubo per altri. Ovviamente s’intende al comando di un talk show, o come ideatore di una grande prima serata d’informazione che manca da tempo in Rai, comunque non nascosto dietro un docu-film. Quella sua frase «la tv mi manca», pronunciata durante il tour televisivo per la presentazione del libro sulla mafia, segno di umana fragilità, ma anche di “minaccia” di tornare in pista, ha scatenato mille illazioni: La7, Rai, Discovery, altro? Si vedrà se si concretizzerà qualcosa: lo sbarco nella tv pubblica dipenderà da quale forma ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 20 maggio 2021) Da, la televisione che verrà (e le sorprese in Rai) Il Giornale, pagina 22, di Laura Rio. Vabbè, la mossa che potrebbe scompaginare palinsesti, mettere in agitazione colleghi blasonati e dirigenti impigriti sarebbe il ritorno del vecchio leone: Michele. Un sogno per alcuni, un incubo per altri. Ovviamente s’intende al comando di un talk show, o come ideatore di una grande prima serata d’informazione che manca da tempo in Rai, comunque non nascosto dietro un docu-film. Quella sua frase «la tv mi manca», pronunciata durante il tour televisivo per la presentazione del libro sulla mafia, segno di umana fragilità, ma anche di “minaccia” di tornare in pista, ha scatenato mille illazioni: La7, Rai, Discovery, altro? Si vedrà se si concretizzerà qualcosa: lo sbarco nella tv pubblica dipenderà da quale forma ...

