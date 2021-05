Ponte sullo Stretto | Giovannini | “Confronto fondamentale col Parlamento” Malan FI | “Lo ha chiamato ‘attraversamento stabile' ”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Durante il ‘Question Time’ al Senato, Forza Italia chiede al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico, cosa intende fare il governo sul. Il ministro afferma che “sull’attraversamentodellodi Messina, dopo la trasmissione aldella relazione finale del gruppo di lavoro tecnico per la valutazione di soluzioni alternative, il governo considera assolutamenteilcon ile con le altre istituzioni e la società civile in modo da poter avere l’adozione di una decisione che consenta di rispondere al meglio alla domanda di mobilità da e per la Sicilia”.inoltre ricorda gli ...

Ponte sullo Stretto, Giovannini: "Confronto fondamentale col Parlamento". Malan (FI): "Lo ha chiamato 'attraversame…

