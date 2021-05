Patrizia De Blanck racconta l’aggressione: la contessa non perdona! (Di giovedì 20 maggio 2021) Il racconto di Patrizia De Blanck in diretta tv lascia senza parole: l’aggressione subita e la sua reazione. Lunga intervista in tv a ‘Oggi è un altro giorno’, su Rai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 20 maggio 2021) Il racconto diDein diretta tv lascia senza parole:subita e la sua reazione. Lunga intervista in tv a ‘Oggi è un altro giorno’, su Rai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Dansai75 : RT @altrogiornorai1: La Contessa Patrizia de Blanck ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno… - Dansai75 : RT @LPsoldier_91: Patrizia De Blanck accolta in studio sulle note di Born this Way di Lady Gaga ?? Complimenti a chi sceglie le musiche, per… - vitacringe77 : RT @grande_flagello: PATRIZIA DE BLANCK NUOVA ESPERTA DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT ?? #oggieunaltrogiorno - enricadaurizio : RT @altrogiornorai1: “Quella notte, le stelle, la luna...” La Contessa Patrizia de Blanck racconta il suo flirt con Yves Montand #OggièUnA… - fablen8 : RT @robymallo: #oggieunaltrogiorno - patrizia de Blanck sull'aggressione all'amico -