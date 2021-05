Advertising

napolipiucom : MIHAJLOVIC INDOVINA ARBITRO E VAR DI BOLOGNA-JUVE. COINCIDENZE CHE SOLO UN TERRAPIATTISTA PUÒ VEDERE, VERO? -

La storica tripletta di Rodrigo Palacio, 39 anni, che non segnava da 29 partite e cancella in serie A un record di Silvio Piola, arriva su ispirazione di Emanuel Vignato, che...Commenta per primo Bologna - Fiorentina: 3 - 3 Skorupski 5.5:la direzione del tiro dal dischetto di Vlahovic ma purtroppo non riesce ad arrivarci. Da ...6: i rossoblù non mollano e ...Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha indovinato in pieno la designazione arbitrale per la sfida interna contro la Juventus che chiuderà il campionato.Dopo Verona l'allenatore rossoblù si era augurato Valeri o Giacomelli: uno sarà il direttore di gara e l'altro l'addetto ...