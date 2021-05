Mattarella,traguardo è modernizzare Paese garantendo coesione (Di giovedì 20 maggio 2021) "Guidare i processi economici e civili, cercando di rendere più moderno il Paese, con le sue imprese e la sua pubblica amministrazione e, al tempo stesso, di garantire inclusione e coesione, resta un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) "Guidare i processi economici e civili, cercando di rendere più moderno il, con le sue imprese e la sua pubblica amministrazione e, al tempo stesso, di garantire inclusione e, resta un ...

MATTARELLA: D’ANTONA “L’anniversario del brutale assassinio di Massimo D’Antona unisce la Repubblica in un commosso ricordo. In questo giorno di memoria desidero anzitutto esprimere la mia solidarietà e vicinanza alla mog ...

