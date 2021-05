Materia oscura e neutrini, nuovo test al Cern col rilevatore Snd: De Lellis (Federico II) guida il pool di scienziati (Di giovedì 20 maggio 2021) Al Cern di Ginevra si apre una nuova frontiera nella ricerca della Materia oscura e nello studio dei neutrini. Un nuovo esperimento opererà sul più grande e potente acceleratore di particelle al mondo. Il Research Board del Cern ha approvato, infatti, il nono esperimento che utilizzerà il Large Hadron Collider: SND@LHC, ovvero Scattering and Neutrino Detector at the LHC, il nuovo rilevatore di particelle Snd. Progettato per rivelare e studiare i neutrini, particelle simili agli elettroni ma senza carica elettrica e con una massa almeno un milione di volte più piccola, il rilevatore estenderà la frontiera della conoscenza in un nuovo dominio. L’esperimento Snd@Lhc coinvolge un gruppo di 180 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) Aldi Ginevra si apre una nuova frontiera nella ricerca dellae nello studio dei. Unesperimento opererà sul più grande e potente acceleratore di particelle al mondo. Il Research Board delha approvato, infatti, il nono esperimento che utilizzerà il Large Hadron Collider: SND@LHC, ovvero Scattering and Neutrino Detector at the LHC, ildi particelle Snd. Progettato per rivelare e studiare i, particelle simili agli elettroni ma senza carica elettrica e con una massa almeno un milione di volte più piccola, ilestenderà la frontiera della conoscenza in undominio. L’esperimento Snd@Lhc coinvolge un gruppo di 180 ...

Advertising

neifatti : Materia oscura e neutrini: il Cern promuove un nuovo esperimento - DavideDannato88 : @BrutalDeluxe2 Ma tardi, molto tardi. Si sa da anni che è un coglione. Potrei elencare parecchi di sfondoni tipo q… - sofiaebastacosi : RT @f_ronchetti: Il lato oscuro di @ALICEexperiment: unico esperimento di #LHC in grado di misurare la produzione di antinuclei leggeri a b… - robreg1 : RT @f_ronchetti: Il lato oscuro di @ALICEexperiment: unico esperimento di #LHC in grado di misurare la produzione di antinuclei leggeri a b… - GaetanoBresci9 : RT @f_ronchetti: Il lato oscuro di @ALICEexperiment: unico esperimento di #LHC in grado di misurare la produzione di antinuclei leggeri a b… -