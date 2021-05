Marco Giallini: «Parlo con mia moglie morta e recito Dante a memoria. Le mie 52 fratture in moto» (Di giovedì 20 maggio 2021) L’attore: «Facevo l’imbianchino poi la sera andavo a scuola di teatro. Sono esploso a 49 anni. Ho deciso di diventare popolare per dare una possibilità in più ai miei figli» Leggi su corriere (Di giovedì 20 maggio 2021) L’attore: «Facevo l’imbianchino poi la sera andavo a scuola di teatro. Sono esploso a 49 anni. Ho deciso di diventare popolare per dare una possibilità in più ai miei figli»

Advertising

HuffPostItalia : Marco Giallini: 'Parlo ancora con mia moglie morta. Morire è prassi, ma non a 40 anni. Non fra le mie braccia' - Corriere : Giallini: «Parlo con mia moglie morta. Sono esploso a 49 anni»» - Corriere : Giallini: «Parlo con mia moglie morta. Sono esploso a 49 anni»» - Lustigiano : RT @GalantoMassimo: Marco Giallini dal Corriere della Sera. - Ella06dreamer : RT @isabenanti: - Si è più innamorato? - Ma di chi? Ma perché? Innamorato ero di mia moglie. Per 27 anni non ci siamo mai lasciati e non a… -