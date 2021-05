Loredana Lecciso è ingrassata | svelati quanti chili sono

Leggi su formatonews

(Di giovedì 20 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente la bella, che come tutti noi, a causa del Covid ha preso qualche chilo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Una donna bellissima e sempre molto affascinante, ma anche lei è un essere umano, e come tutti noi, a causa delle varie restrizioni per il Covid, ha preso qualche chiletto di troppo. Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato direttamente lei, e tutte le informazioni che ciLa super seguita, ha rilasciato in queste ultime ore una bella ed ...