L'India non riesce a cremare i defunti: zone rurali pervase dall'odore dei corpi in decomposizione (Di giovedì 20 maggio 2021) Migliaia di corpi sono stati rinvenuti in poche settimane lungo il Gange, il più sacro dei fiumi delL'India, travolta in poche settimane dalla seconda ondata della pandemia di Covid-19. Ieri L'India ha riportato il record mondiale di decessi dovuti alla malattia da nuovo coronavirus (Covid-19) in un solo giorno con 4.529 morti. Dall'inizio della pandemia il paese ha registrato più di 25 milioni di casi e 275.000 morti. Secondo gli esperti tuttavia, il bilancio delle vittime potrebbe essere fino a cinque volte più alto. Nel paese, che a inizio anno pensava di essersi lasciato alle spalle il momento peggiore della pandemia, da settimane obitori e forni crematori non hanno più spazio per le nuove vittime. In alcune delle aree più povere dell'Uttar Pradesh e del Bihar, alcune comunità sembrano aver fatto ricorso alla pratica nota come ...

