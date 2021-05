L'Europa fa il pieno di Pfizer, fino a 1,8 miliardi di dosi (Di giovedì 20 maggio 2021) La Commissione europea ha firmato il terzo contratto con le società farmaceutiche BioNTech e Pfizer. Si riserva così ulteriori 1,8 miliardi di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell’Ue, tra la fine del 2021 e il 2023. Consentirà l’acquisto di 900 milioni di dosi del vaccino attuale e di un vaccino adattato alle varianti, con la possibilità di acquistarne altre 900 milioni di dosi. “Con la nostra firma, il nuovo contratto è ora in vigore, che è una buona notizia per la nostra lotta a lungo termine per proteggere i cittadini europei dal virus e dalle sue varianti. La produzione e la consegna nell’Ue fino a 1,8 miliardi di dosi sono garantite. I potenziali contratti con altri produttori seguiranno lo stesso modello, a vantaggio di tutti”, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) La Commissione europea ha firmato il terzo contratto con le società farmaceutiche BioNTech e. Si riserva così ulteriori 1,8diper conto di tutti gli Stati membri dell’Ue, tra la fine del 2021 e il 2023. Consentirà l’acquisto di 900 milioni didel vaccino attuale e di un vaccino adattato alle varianti, con la possibilità di acquistarne altre 900 milioni di. “Con la nostra firma, il nuovo contratto è ora in vigore, che è una buona notizia per la nostra lotta a lungo termine per proteggere i cittadini europei dal virus e dalle sue varianti. La produzione e la consegna nell’Uea 1,8disono garantite. I potenziali contratti con altri produttori seguiranno lo stesso modello, a vantaggio di tutti”, ha ...

