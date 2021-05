(Di giovedì 20 maggio 2021) La scomparsa di suaera nota a molti, così come l'amore che sempre ha riservato per lei una volta che se n'è andata. 'Alla fine, io sto in lockdown da quando èLoredana'. A luglio saranno ...

Advertising

zazoomblog : La toccante intervista a Giallini: Parlo ancora con mia moglie morta dieci anni fa. Non mi sono più innamorato -… - globalistIT : - RaffaeleCinnel1 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @altrogiornorai1 @serenabortone @RaiUno Una intervista coinvolgente, a tratti tocca… - nikolaussuck : RT @LaRepubblicaXL: Un’intervista toccante sulla vita e sulla morte. #francobattiato - Robinson_Rep : RT @LaRepubblicaXL: Un’intervista toccante sulla vita e sulla morte. #francobattiato -

Ultime Notizie dalla rete : toccante intervista

Globalist.it

La scomparsa di sua moglie era nota a molti, così come l'amore che sempre ha riservato per lei una volta che se n'è andata. 'Alla fine, io sto in lockdown da quando è morta Loredana'. A luglio saranno ...... uno scatto che ritrae i piedini della piccola, accompagnato da unae tenera dedica. La ... Diversi giornali hanno infatti menzionato alcune frasi di un'che la Venere Nera aveva ...L'attore racconta il suo dolore: "Non mi sono più innamorato. Per 27 anni non abbiamo mai litigato. Lei era la donna mia e io il suo uomo. Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una” ...Ecco le riflessioni e i consigli di una dei nostri giurati: la Piolanti, acrobata circense, svela alcune delle emozioni suscitate in lei dalla lettura ...