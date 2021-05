Karate, Europei 2021: la squadra di kata femminile centra la finale per l’oro, quella maschile per il bronzo (Di giovedì 20 maggio 2021) Il kata continua a regalare ottimi risultati all’Italia in questo primo scorcio dei Campionati Europei EKF 2021 di Porec, in Croazia. Dopo le due finali già messe in cascina ieri in questa disciplina a livello individuale, anche le squadre non sono state da meno. La Nazionale femminile, composta da Terryana D’Onofrio, Michela Pezzetti e Carola Casale domenica sarà in pedana per la medaglia del metallo più pregiato, mentre la compagine maschile, composta da Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia sarà impegnata per il bronzo. Le finali del kata a squadre saranno suddivise in questo modo: quelle per il bronzo (uomini) si svolgeranno domenica a partire dalle ore 9.00, mentre dalle ore 9.30 toccherà alle donne. Le finali per ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilcontinua a regalare ottimi risultati all’Italia in questo primo scorcio dei CampionatiEKFdi Porec, in Croazia. Dopo le due finali già messe in cascina ieri in questa disciplina a livello individuale, anche le squadre non sono state da meno. La Nazionale, composta da Terryana D’Onofrio, Michela Pezzetti e Carola Casale domenica sarà in pedana per la medaglia del metallo più pregiato, mentre la compagine, composta da Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia sarà impegnata per il. Le finali dela squadre saranno suddivise in questo modo: quelle per il(uomini) si svolgeranno domenica a partire dalle ore 9.00, mentre dalle ore 9.30 toccherà alle donne. Le finali per ...

Advertising

OA_Sport : #Karate, Europei 2021: la squadra di kata femminile centra la finale per l’oro, quella maschile per il bronzo - SkySport : KARATE CAMPIONATI EUROPEI Gli appuntamenti #SkySport #Karate - OA_Sport : LIVE #Karate, Europei 2021 in DIRETTA: il day-2 inizia con il kata a squadre - GardaKarateTeam : RT @FijlkamOfficial: Gli azzurri partono conquistando quattro finali per il bronzo agli Europei di Porec - zazoomblog : Karate Europei 2021 oggi: orari 20 maggio tv programma streaming italiani in campo - #Karate #Europei #oggi:… -