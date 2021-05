Italiano sul rinnovo | “Aspetto Platek | voglio parlare con la società dei progetti futuri”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 20 maggio 2021) Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato del suo futuro a la Gazzetta dello Sport. “dicon lae il presidente. Vorrei sentire cosa dicono e quali sono i. Tutti siamo ambiziosi.? Ho un altro anno di contratto ed è la stessa situazione di una stagione fa. La nuova proprietà? Persone squisite, lo Spezia è in buone mani”. Infine sulla permanenza in Serie A. “La salvezza era insperata e vale il doppio perché conquistata in condizioni critiche. Il giorno del raduno avevamo solo 16 giocatori disponibili. Senza contare la cessione del club proprio nel mezzo del mercato quando è arrivato il solo Saponara, che è stato determinante”. FOTO: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.