Il Gran Premio di Singapore è in bilico (Di giovedì 20 maggio 2021) La stagione 2021 di Formula Uno è giunta appena alla sua quinta tappa, contando anche il GP di Monaco che si correrà domenica maggio. Nonostante le corse siano solo all’inizio si pensa già alle gare che verranno dopo l’estate. Il Gran Premio di Singapore che è programmato per il weekend dall’1 al 3 ottobre, è infatti in bilico. Per quale motivo? PL2 Gp Monaco: Leclerc e Sainz comandano Perchè il Gran Premio di Singapore è a rischio? Il Gran Premio di Singapore è una delle tappe della stagione 2021 di Formula Uno. La gara è programmata per il weekend che va da venerdì 1 ottobre a domenica 3. La gara delle monoposto è però a rischio. La principale causa ancora il Covid. I contagi sono aumentati nuovamente e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) La stagione 2021 di Formula Uno è giunta appena alla sua quinta tappa, contando anche il GP di Monaco che si correrà domenica maggio. Nonostante le corse siano solo all’inizio si pensa già alle gare che verranno dopo l’estate. Ildiche è programmato per il weekend dall’1 al 3 ottobre, è infatti in. Per quale motivo? PL2 Gp Monaco: Leclerc e Sainz comandano Perchè ildiè a rischio? Ildiè una delle tappe della stagione 2021 di Formula Uno. La gara è programmata per il weekend che va da venerdì 1 ottobre a domenica 3. La gara delle monoposto è però a rischio. La principale causa ancora il Covid. I contagi sono aumentati nuovamente e ...

Advertising

SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 Non si correrà il Gran Premio di Turchia il prossimo 11-13 giugno Verrà sostituito da un seco… - muffvns : RT @F1RaiContext: L'ultima volta che il Gran Premio di Monaco è stato trasmesso sulla Rai, è accaduto questo: #MonacoGP - __manuel__8 : Il gran premio di Montecarlo lo vince Leclerc - marcogani1 : RT @AcquaDolomia: Queste super atlete hanno dato il meglio in questi giorni in #Spagna, gara dopo l'altra, affrontando la Durango Emakumeen… - TAutomovilismo : 1er accidente del Gran Premio, Mick Schumacher #MonacoGP ???? -